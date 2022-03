Docente de ITP llama ‘plandemia’ a COVID frente a estudiantes; institución se deslinda

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) se deslindó de las opiniones que un docente adscrito a la institución compartió con sus alumnos a quienes recomendó no seguir las medidas de bioseguridad contra COVID-19 en el próximo regreso a clases presenciales, lo cual fue captado en un video.

De acuerdo con una denuncia ciudadana realizada por padres y madres de estudiantes del Tecnológico de Pachuca, en días pasados un profesor identificado como Mario Torres, de ingeniería, recomendó a sus alumnos no acatar las medidas de bioseguridad cuando autoridades escolares dictaminen el regreso a las aulas.

En el video captado durante una clase de ángulos de reflexión, el catedrático comentó a sus alumnos que ninguna autoridad puede solicitar comprobante de vacunación y que si así fuera pueden demandarlos penalmente por violentar sus derechos constitucionales.

Aunado a lo anterior, el docente se opuso al uso de cubrebocas dentro de la escuela ya que, argumentó, no lo deja respirar, por lo que adelantó que lo usará simplemente por protocolo, pero debajo de la nariz y no cubriendo completamente esa zona como lo marcan las normas de salud.

“Si nos obligan a usar bozal pues lo usaremos por protocolo, pero ya saben que yo lo uso debajo de la nariz porque no me deja respirar”, comentó.

En el video el maestro también explicó a los estudiantes teorías acerca de la pandemia por coronavirus, incluso la nombró como “plandemia” y agregó que durante sus clases presenciales detallará todo el conocimiento que tiene sobre el virus.

“También he perdido amigos, familiares, pero no creo que sea por el virus, es por una mala atención médica, cuando se muere alguien de eso vamos a darle el pésame a la familia, pero no lo damos así de lejitos, damos un apapacho fuerte y no, ni así me ha dado algo de esa cosa ni de la mentada influenza”, señaló.