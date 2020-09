Edmundo Ramírez no tiene el respaldo de ningún militante del PRI: Carlos Eduardo Portillo

Así lo expresó Carlos Eduardo Portillo, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Ixmiquilpan, luego de que el candidato de la coalición PAN-PRD, Edmundo Ramírez señaló que su candidatura es impulsada por priistas de la región del Valle del Mezquital y por un alto funcionario de la administración estatal.

El líder priista, subrayó que es mentira que Edmundo cuente con el respaldo del PRI para apuntalar su campaña, ya que, dijo, está desesperado porque no levanta aún con lo que ha invertido en las redes sociales y señaló que a los priistas no se les olvida las veces en que contendió como diputado local y federal sin el mayor mérito que cargar portafolios y salamería.

Este pesonaje no es bien visto en Ixmiquilpan, aquí no tiene sus orígenes, lleva décadas viviendo en la capital, no tiene trabajo político, nunca cumplió con las promesas que hizo a la ciudadanía, es un farsante, y como representante popular no tiene mérito alguno del cual deba sentise orgulloso, por el contrario, la gente sabe que es oportunista”.