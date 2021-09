En el PAN Hidalgo no hay pleitos, asegura Cornelio García en evento con Asael Hernández

En el Partido Acción Nacional (PAN) hay unión, no hay pleitos ni mucho menos reconciliaciones, aseguró el dirigente estatal Cornelio García Villanueva, quien acompañó a Asael Hernández Cerón en su nombramiento como coordinador político y estratégico del blanquiazul en Hidalgo de cara a las elecciones para gobernador de 2022.

Lo anterior debido a que en junio pasado García Villanueva anunció el “divorcio” con el grupo encabezado por el entonces diputado Asael Hernández Cerón. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente del partido se deslindaba del equipo político al que perteneció por más de 20 años.

Tras señalar que llegó al límite de la tolerancia, Cornelio García agregó que el PAN no es propiedad de un grupo ni debe estar secuestrado por una camarilla.

De igual manera aseguró que el PAN Hidalgo necesitaba una buena sacudida para refundar el partido desde sus bases.

Este miércoles 22 de septiembre se realizó el nombramiento de Asael Hernández Cerón como coordinador político y estratégico del PAN en Hidalgo por parte de la dirigencia nacional, para comenzar los trabajos con miras a los comicios del próximo año en la entidad.

Al evento acudieron ediles, diputados, regidores y exlegisladores emanados del blanquiazul, además estuvo el presidente del partido en el estado Cornelio García Villanueva, quien aseguró que su presencia no es un acto de reconciliación ya que nunca hubo un “pleito”.

Aquí no hay ni pleitos ni reconciliaciones, este es un acto institucional, este nombramiento viene por parte de la dirigencia nacional. Evidentemente me hizo la invitación para acompañarlo y con todas las buenas intenciones yo acepté ya que donde está un panista que me necesite yo estaré presente”, puntualizó García Villanueva.