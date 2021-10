Entre montones de basura calles y camellones de Pachuca por falta de recolección

Enterrados entre montañas de basura, así lucen camellones y esquinas de colonias de la zona centro de Pachuca. Regidores aseguran que es problema de la empresa Tandem Ride que redujo su flota de camiones en la capital hidalguense por razones aún desconocidas.

Después que la asamblea capitalina aprobó una extensión de contrato con la empresa Tandem Ride S. de R.L. de C.V. por lo que resta del año para la recolección de residuos sólidos, esta semana algunas colonias de Pachuca como la Cuauhtémoc, Ampliación Santa Julia y El Palmar, reportaron fallas en el servicio, que mantiene las esquinas repletas de desperdicios.

En recorrido realizado por AM Hidalgo se constató la presencia de grandes cantidades de basura acumuladas en las esquinas de las colonias mencionadas, donde, de acuerdo con los habitantes, ya es una cuestión urgente la recolección ante el foco de infección que representan los desechos.

COLONIA CUAUHTÉMOC

Bolsas arrumbadas junto a la barda divisoria entre la calle José Lugo Guerrero y el fraccionamiento Lomas de Vista Hermosa, es el principal conflicto que genera la basura en la colonia Cuauhtémoc, donde cada mañana los habitantes se cuestionan sobre si sacar o no sus desechos a la calle en espera de la recolección.

Esta zona en la que el servicio regularmente pasa los lunes, miércoles y viernes, reporta en algunas calles secundarias una acumulación considerable en las esquinas. De acuerdo con vecinos el servicio no acude desde el pasado lunes.

El lunes pasó el camión y no se llevó toda, además, siempre pasa como a las 7:00 y ese día llegó como a mediodía, después de eso ya no vino ni el miércoles ni viernes. Lo malo de esta calle es que vienen de otras a dejar su basura, como hay una barda y no hay casas de un lado se les hace fácil dejarla aquí”, comentó Raquel Madrid, habitante de la calle José Lugo Guerrero.

Debido a dicha situación, la habitante agregó que “ya le dudo en sacarla, como no pasan a recogerla luego los animales nada más la rompen y se hace un cochinero en la calle”.

COLONIA AMPLIACIÓN SANTA JULIA

Pocas son las esquinas en las que no se encuentra una bolsa de basura en esta colonia. Con las calles de tamaño reducido es inevitable no observar a lo lejos montañas de deshechos que parecen ir en fila, bien alineados en cada poste de las vialidades.

En esta colonia el cruce de la calle 14 con Buganvilia es la preferida de los vecinos para dejar sus residuos, donde en las cuatro esquinas fungen como mini basureros.

De acuerdo con Eduardo Riveros, habitante de la calle 10 de ampliación Santa Julia, contigua a la 14, normalmente el servicio acude cada tercer día, pero desde el pasado lunes no pasa a recolectar la basura, por lo que los perros callejeros han manejado a su antojo las bolsas y regaron los desperdicios.

La calle 14 es un completo basurero, hay una esquina de una casa que adornaron muy bonito, con mosaicos, pero la gente no respeta y va y tira su basura, cuando ven que se junta mucha en esa casa agarran las otras esquinas de la misma calle de relleno sanitario, encima de todo, los perros rompen las bolsas y luego la basura anda regada en la calle o se vuelve a meter a las casas”, comentó el joven capitalino.

CAMELLONES LLENOS DE BASURA EN EL PALMAR

Los habitantes de la popular colonia El Palmar encontraron en los camellones de la calle principal, Puerto Mazatlán, el lugar idóneo para dejar su basura, sin importar la gran cantidad de vehículos y peatones que circulan por la zona.

En los 500 metros que aproximadamente abarca la calle, no hay camellón que no tenga de “adorno” alguna bolsa o la basura suelta, que también es reflejo de los días en los que no se ha presentado el servicio de recolección.

Para Joaquín, trabajador de una tortería en esa calle, el problema de la basura se nota más en esa vialidad debido a la gran cantidad de comercio que en ella se ubica, que en su mayoría son establecimientos de comida.

En el camellón tira su basura el de la frutería, el de la tienda, las personas que viven en los primeros edificios y hasta nosotros la dejamos ahí porque el camión pasa y la recoge, pero últimamente no ha pasado. Nosotros optamos por llevarnos nuestras bolsas en la camioneta para ver si por donde vamos ya pasa (el camión) y la tiramos, pero aquí ya va a cumplir una semana de que no pasa”, comentó el trabajador de la tortería.

PROBLEMA DE TANDEM RIDE

De acuerdo con la síndica regidora de Pachuca, Liliana Mera Curiel, el servicio de recolección ha sido intermitente durante las últimas semanas por razones desconocidas, lo único que los munícipes saben es que la empresa encargada del tratamiento de los residuos sólidos disminuyó su flota de camiones que circulan por la capital hidalguense, señaló.

Lo anterior, luego que se acordó realizar una extensión de contrato con la empresa por lo que resta del año, lo que representa un desembolso de 28 millones de pesos, de acuerdo con la regidora.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos