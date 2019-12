Espero me disculpen por lo que pasó: Karen

La procuraduría capitalina cerró la investigación por el caso Laura Karen Espíndola, luego de que acudiera a rendir su declaración ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fepide).

En entrevista para Foro TV, la joven ofreció una disculpa a todas las personas que se sumaron al llamado de su búsqueda y comentó que se encontraba con una amiga en el bar Kalimocha cuando decidió mandarle el mensaje que circuló en redes a su mamá, con la finalidad de quedarse más tiempo departiendo con sus amigos.

No me imaginé que las cosas se salieran de control, no pensé en las consecuencias”, relató.

Mencionó que después de salir del bar se fue a la casa de su amigo a seguir la fiesta y a la mañana siguiente él le avisó de la situación.

“No te pases, mira lo que está pasando’, me dijo, y en ese momento yo me quedé en shock, tomé mi bolsa y de inmediato, a la casa”, refirió, para después comentar que cuando llegó a su casa simplemente decidió meterse a su recámara y no salir hasta la noche, cuando se dio a conocer el video.

La joven relató que “no podía verlos a la cara, mi papá está súper enfermo”, al tiempo que comentó que su familia le preguntaba: “¿Cómo pudiste hacernos eso Karen, no pensaste en nadie?”.

Su hermano, que fue quien lanzó la alerta que se viralizó en las redes, está molesto con ella, dijo que llorando le cuestionó: “¿Por qué hiciste eso?, ¿sabes lo que hubiera sentido si te hubiera pasado algo?”.

Laura Karen mencionó que su mamá se encuentra muy decepcionada de ella, enojada y triste, al mismo tiempo, por la situación que vivieron, por lo que de nuevo les ofreció disculpas.

Ayer la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, hizo un llamado a la sociedad para no hacer una campaña en contra de ella y refirió que la carpeta de investigación que abrieron sus familiares fue cerrada, al no acreditarse ningún tipo de delito por lo sucedido.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó que debe hacer un manejo responsable de las redes sociales.

No critico a estas mujeres, sencillamente me parece que si queremos entre todos erradicar la violencia de género y en particular desde el Gobierno de la Ciudad, debemos ser muy responsables con las denuncias que hacemos, que no haya falsedad y que hagamos un uso responsable de las redes”, dijo.

Aseguró que su gobierno trabaja en detectar las denuncias que se hacen a través de estos medios para agilizar las investigaciones.

Dijo que la dependencia ha desplegado un grupo importante para atender el tema de las redes sociales y atender cualquier circunstancia que se presente al respecto.