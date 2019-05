Estudiante mexicano es aceptado en 9 universidades de Estados Unidos

Daniel Marín Quiroz fue aceptado en 9 universidades estadounidenses; de ellas, 6 pertenecen al grupo de la “Ivy League”, como se conoce a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, algunas de las mejores del mundo, las más caras y de difícil acceso de ese país.

El estudiante del sistema de preparatoria del Tecnológico de Monterrey fue aceptado por Harvard, Stanford, Yale, Columbia, la Universidad de Pennsylvania, Duke, Brown, Dartmouth y la Universidad de Rice; en todas ellas, con excepción de Yale con 92%, le ofrecieron una beca al 100%, además, Harvard y Stanford le ofrecieron cubrir todos sus gastos de comida y residencia durante el tiempo que duren sus estudios.

“Columbia y Yale me invitaron a Nueva York y New Haven con todos los gastos pagados para conocer sus instalaciones, Duke me nombró becario ‘Karsh International’ que es una beca al 100% para estudiar en la universidad, Rice me nombró ‘Trustee Distinguished Scholar’ que me ofrece también una beca por mérito científico, y Columbia me nombró becario Eaglestone que me proporciona tutores personales y financiamiento para investigaciones, viajar a conferencias en el extranjero, o financiar proyectos personales como una startup”, dijo Daniel.

El joven aplicó en los procesos de admisión de las universidades, que incluyó presentarse a más de diez entrevistas en persona y por Skype, y de recibir una serie de cartas de recomendación por parte de sus profesores; además de aplicar y pasar los Exámenes de Aptitudes Escolares (SAT, por sus siglas en inglés) en Matemáticas y Física, que piden las universidades estadounidenses para evaluar la preparación de los aspirantes.

“Somos alentados a emprender en lo que más nos gusta y se nos dan más que las suficientes herramientas para llevar nuestros proyectos a cabo. Y en especial, el Tec me ha brindado apoyo invaluable al participar en cada competencia y cada evento científico” comentó.

Para poder ser aceptado en estas universidades, Daniel tuvo que mostrar sus logros académicos como su participación en competencias nacionales e internacionales de Física y Matemáticas, haber sido dos veces medallista de oro en la Olimpiada Nacional de Física; además de sus actividades extracurriculares como componer música electrónica, tocar batería, guitarra acústica y piano, y ser tutor de física y matemáticas para otros estudiantes de su comunidad.

“Mi decisión sobre dónde estudiaré los siguientes cuatro años de mi vida se encuentra en este momento entre Harvard y Stanford. Estudiaré economía, ciencias computacionales y física teórica en la universidad”, dijo.