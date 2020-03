Exigen partidos suspensión de elecciones municipales; IEE sin facultad

Mientras los partidos políticos solicitaron la suspensión del proceso de renovación de ayuntamientos en el estado, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) manifestó no tener la facultad constitucional y legal para hacerlo; sin embargo, aprobó un acuerdo para suspender toda actividad interna no indispensable y reducir 50 por ciento la presencia de sus trabajadores.

Esta petición de suspensión de los comicios en Hidalgo es por la pandemia de COVID-19 (coronavirus), por ello, solicitaron modificar las fechas del calendario electoral hasta que existan las condiciones de salubridad adecuadas.

Durante la sesión ordinaria del IEEH, Rafael Sánchez Hernández, representante del PAN, solicitó “de manera urgente” a los consejeros abordar el tema con sus homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por su parte y de forma insistente, Alejandro Olvera Mota, representante de Morena, pidió suspender los plazos del calendario, incluidos el periodo de registro de candidatos, previsto del 3 al 8 de abril, las campañas y la elección.

Esto lo dijo luego que su partido aplazó en reiteradas ocasiones la publicación de su lista de aspirantes a candidatos para los 84 ayuntamientos. La última prórroga que hizo la justificó por la pandemia de coronavirus.

Solicito que se suspenda el proceso. No quiero decir que no vaya a haber elecciones, sino que se recorran hasta que haya las condiciones de salubridad adecuadas”, dijo.

En tanto, Ricardo Gómez Moreno, representante del PRD, señaló que “nos preocupa esta situación, es un hecho que para las fechas marcadas para las campañas y la jornada electoral (entre mayo y junio) no hay posibilidad que se lleven a cabo”.



De igual forma, apoyaron esta medida representantes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social Hidalgo, Podemos, del Trabajo y Nueva Alianza; este último manifestó su preocupación por saber si los registros de candidatos, previstos del 3 al 8 de abril, se harán de forma digital o física.

Al respecto, Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del IEEH, explicó a representantes de los partidos políticos que esta instancia carece de competencia para modificar las fechas del calendario electoral.

Nosotros no tenemos facultad constitucional ni legal. El INE está haciendo la revisión de mover el calendario electoral, hasta en tanto no se tomen las decisiones por las instituciones federales y de salud, no podemos hacer una propuesta”, expresó.