Fue soberbio Julio Menchaca por faltar a debate de Coparmex: Viggiano

La candidata de Va por Hidalgo Carolina Viggiano Austria calificó como soberbia la decisión de Julio Menchaca Salazar de no asistir al debate ciudadano de Coparmex, al indicar que detrás del ejercicio hay una gran organización. En tanto que el titular de la cámara empresarial en el estado, Alberto Paredes, consideró la ausencia como falta de respeto y sensibilidad.

Al debate ciudadano de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo en el que participaron 25 organizaciones, acudieron tres de los cuatro candidatos a la gubernatura de Hidalgo, pese a que previamente todos habían confirmado su presencia, situación que fue criticada por los asistentes.

La candidata de la coalición Va por Hidalgo, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), se dijo conforme de asistir al debate y contestar, aunque en poco tiempo, los cuestionamientos de la sociedad; adelantó que seguirá participando en esos ejercicios.

“Me parece soberbio que alguien no venga a un debate en el que detrás hay una gran organización, hay un gran esfuerzo de tiempo, de elaborar sus preguntas. Creo que si no contribuimos todos a una democracia fuerte, que realmente nos ayuda a elegir y a tomar las mejores decisiones, no tiene sentido por qué quieren participar como candidatos”, expresó al referirse al aspirante Julio Menchaca.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Xavier Berganza Escorza, indicó que la ausencia del candidato común de Juntos Hacemos Historia fue por estrategia y por orden del gobernador Omar Fayad, quien le indicó que no asistiera ya que “es un títere” del mandatario estatal.

PREOCUPA SI HAY LÍNEA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Alberto Paredes Dueñas, presidente de Coparmex Hidalgo, comentó que fue una lástima que el candidato morenista no acudiera al debate ciudadano que organizaron, ya que ellos hicieron todo el proceso de manera transparente, les avisaron desde que eran precandidatos, y una vez que se cumplieron los términos legales hicieron la invitación por escrito.

Las entregaron a los partidos de unidad que los representan, les firmaron de recibido, su equipo de campaña participó en todo el proceso, fueron a la capacitación donde se explicó la dinámica y el lunes 25 de abril participó su equipo en el sorteo para el lugar que ocuparía, explicó.

“Ayer (miércoles) en la noche me hablan y me dicen que no podía, a mí se me hace una falta de respeto, una falta de sensibilidad. Desconozco, no sé si tiene línea de México, si tiene línea de México me preocupa porque si así va a gobernar, no nos va a hacer caso aquí a los hidalguenses”, refirió.

Paredes Dueñas comentó que la razón que le dieron de la inasistencia de Menchaca Salazar fue que tenía un asunto muy importante que atender en la Ciudad de México.

“Me preocupa si tiene algo más importante que hacer en la Ciudad de México y no atendernos, aquí hay más de mil empresas establecidas, más de 12 mil comercios, si consideramos las tienditas, somos más de 35 mil trabajadores formales representados aquí, y creo que el que no nos tome en cuenta o que no le importe venir al diálogo, se me hace realmente decepcionante”, expresó.

AUSENCIA BAJÓ ÁNIMOS

Respecto al debate, mencionó que pese a que el ejercicio se daba para que la candidata y candidatos interactuaran entre sí, no hacían más preguntas al final entre ellos y no estuvieron interactuando, “creo porque hubo un desánimo al no venir el otro candidato, ya no se pudo dar el debate, ya se veían los tiempos más cortos porque ya no había esta interacción”.

Indicó que pese a que hubo más propuestas aún quedaron pendientes los “cómos” de los candidatos, es decir, cómo harán para realizar las propuestas planteadas. Sin embargo, adelantó que las 25 organizaciones participantes tratarán de constituirse como un observador ciudadano para dar seguimiento a todos los aspirantes a la gubernatura.

LIBERTAD DE PARTICIPAR: MEDINA

En tanto, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex comentó que son los ciudadanos de Hidalgo quienes tendrán que emitir su voto y así juzgar las propuestas de los que se presentaron al debate ciudadano e invitó a la población a ir a las urnas el 5 de junio para expresarse mediante el sufragio.

Sobre la inasistencia del candidato común de Morena, Nueva Alianza y del Partido del Trabajo, indicó que cada uno tenía la libertad de participar o no en ese ejercicio; sin embargo, agregó que quien estuvo ausente perdió la posibilidad de que sus propuestas sean conocidas y de entablar el diálogo con más de 25 organizaciones de la sociedad civil.

“Siempre (hay) un entorno de libertad, y quien juzga las propuestas de los candidatos y candidata son los ciudadanos, esto se dará en las próximas elecciones. Respetamos la decisión de cada candidato o candidata de participar en este ejercicio ciudadano”, puntualizó.

Durante el debate donde los aspirantes respondieron preguntas de organizaciones y líderes de opinión sobre propuestas y planes en torno a la inseguridad, educación, feminicidios, infancias, parques industriales, empleo y economía, entre otros, el candidato del Partido Verde Ecologista José Luis Lima omitió referirse a la ausencia de Menchaca Salazar.