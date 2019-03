Gerardo Sosa no pagó por candidaturas, es una infamia: Ricardo Baptista

Ricardo Baptista González, coordinador de los diputados de Morena en Hidalgo, calificó como “una infamia” las acusaciones hechas en un diario de circulación nacional en la que aseguran que Gerardo Sosa Castelán pagó a Morena por la postulación de candidatos.

En la publicación de Reforma se señaló que el líder del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) pagó 50 millones de pesos al partido por postular a nueve personas afines, entre ellos Ricardo Baptista.

“A MÍ NO ME PUSO NADIE”

Yo fui electo por 41 mil 500 votos de ciudadanos y a mí no me puso nadie más. Me parece que ahí mienten cuando unos compañeros de Morena hicieron la denuncia, es una infamia, expresó el diputado de Morena.

Cabe señalar que las imputaciones ya habían sido hechas por el entonces excandidato del PRI a la diputación del distrito 13 en Pachuca, Sergio Baños, durante un debate organizado a principios de junio de 2018.

Así lo dijo el candidato a diputado local por el distrito 13 durante el debate organizado por el instituto electoral.

“Siempre he tenido un buen criterio por (el periódico) Reforma. Nos han ayudado a difundir temas y siempre lo he considerado un medio grande. Pero ahora eso es una infamia, una soberana mentira y me extraña el por qué ha cambiado su línea”, agregó Ricardo Baptista.

Ante los señalamientos, pidió a los “morenistas informantes” de la nota “dar la cara ante las aseveraciones, las cuales hace tiempo resultaron infundadas ante el órgano estatutario del partido”.

Actualmente, la UAEH es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el ingreso de más de 150 millones de dólares a sus cuentas.

ANTE INCERTIDUMBRE, SE PUEDEN AMPARAR

En cuanto al amparo que promovió Gerardo Sosa, el legislador de Morena lo defendió y aseguró que está en su derecho.