Hubo maña en cierre de verificentros en Hidalgo, acusan concesionarios

“El cierre de 49 verificentros en Hidalgo fue lleno de maña”, consideraron concesionarios de centros de verificación vehicular, quienes responsabilizan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) de no otorgarles una buena plataforma digital para realizar las inspecciones y evitar la clausura de los establecimientos.

Durante mayo, derivado de revisiones sorpresa de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), más de 40 verificentros cerraron sus puertas a causa de una falla detectada en su software, mismo que es proporcionado por la Semarnath.

Ante esa situación, los trabajadores y concesionarios de dichos centros manifestaron su inconformidad, ya que el problema no se generó por descuido de ellos sino del programa que les envía la secretaría encargada de aprobar las verificaciones, por lo que aseveraron que sus concesiones fueron revocadas para otorgar nuevas a personas allegadas al Poder Ejecutivo.

De igual manera reprocharon que la convocatoria para las concesiones que quedaron libres solo durara 24 horas, por lo que crece su sospecha sobre presuntos actos de corrupción y arbitrariedad para otorgar las mismas.

Para Rubén Olmos, representante del verificentro 21 ubicado en Tepeji del Río, el retiro de las concesiones fue un acto amañado, ya que la falla que les detectaron proviene de la misma secretaría.

De acuerdo con Rubén el problema afecta a más de 200 familias, ya que un verificentro establece como mínimo contar con cuatro trabajadores sin sumar a los titulares, por lo que la fuente de empleo para una gran cantidad de personas se encuentra estancada por el momento.

“Estamos de acuerdo en que el que no cumpla todos los requerimientos para trabajar, que cierre, pero aquí en Hidalgo tenemos la misma capacidad operativa que los centros en el Estado y la Ciudad de México, esta situación nos hace pensar que es más política, benefician a empresarios de otro estado por hacer dinero”, comentó el representante de un centro de verificación.

Después de revocar las concesiones la Semarnath emitió otra convocatoria para otorgar las mismas, situación que incrementó la inconformidad de los afectados, ya que advirtieron anomalías en el proceso.

Por ejemplo dicha convocatoria, a decir de los manifestantes, solamente duró un día y además esas concesiones fueron otorgadas, presuntamente, a 15 empresarios que no son originarios de Hidalgo, por lo que acusan un proceso opaco.

“No conformes con cerrar los verificentros, tres días después emiten una convocatoria que no dura ni 24 horas y, aparentemente, lo digo así porque no hay documentación que lo pruebe pero es del conocimiento público, que fueron beneficiados con las concesiones 15 empresarios que no son ni de Hidalgo, entonces estamos hablando de un proceso opaco”, comentó Rubén Olmos.