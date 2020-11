Inicia huelga de hambre padre de familia afuera del Tribunal Superior de Hidalgo

Ignacio Ramón Villegas León inició una huelga de hambre afuera de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH). Pide que revisen su caso, ya que desde febrero interpuso un recurso ante el juzgado segundo civil y familiar de Huejutla para poder ver a su hija y hasta el momento no hay avances al respecto, aseguró.

En entrevista con AM Hidalgo, el hombre originario de la Huasteca detalló que en febrero de este año solicitó la convivencia con su hija de ocho años de edad, pues desde 2019 su expareja ha impedido sus visitas.

Villegas León asegura que ha cumplido con la pensión, pagos de salud, medicamento y educación, lo cual ha presentado en este juzgado, pero acusó irregularidades.

No hay argumento válido para que no pueda verla. Nunca las he violentado, soy una persona que no tiene ningún antecedente ante ninguna autoridad, pero mi juicio para la convivencia lo ha alargado el juez", agregó.