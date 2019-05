Investiga Contraloría 84 empresas hidalguenses por irregularidades  

El contralor Cesar Román Mora Velásquez señaló que tienen identificadas 126 empresas de proveedores y contratistas que se encuentran en procedimiento de sanción de registro, por no corresponder su domicilio fiscal con el proporcionado, lo que podría denotar que son empresas fantasma; de las cuales, 84 son de Hidalgo.



El secretario de la Contraloría indicó que de 1994 a 2018 solo iniciaron siete procesos sancionadores a empresas por incumplir con la normatividad, por lo cual, dijo, se firmó un convenio con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para cruzar información.

INVESTIGACIÓN

De esta manera, indicó que el SAT informa los datos sobre las empresas que pueden generar una alerta al no corresponder sus informes, derivado de ello, mantienen en investigación a 126 empresas.

Explicó que de estas, 84 corresponden a Hidalgo, 12 al Estado de México, 18 de la capital del país, cuatro de Puebla, tres de Tlaxcala, tres de Guanajuato y dos de Querétaro. En todas ellas, su información no corresponde al domicilio indicado.

Sin embargo, dijo que se encuentran en proceso, ya que no pueden quedar en la indefensión; en caso de verificarlas como empresas fantasma, podría fincar responsabilidades y retirarles su registro.

DECLARACIONES PATRIMONIALES

Sobre las declaraciones de los sujetos obligados, Mora Velásquez indicó que se tiene un avance de 99 por ciento.

En tanto que de los nuevos formatos para las declaraciones patrimoniales, indicó que Hidalgo fue el primer estado en tener el sistema y se compartió a 80 municipios y al Poder Legislativo.

Señaló que hubo algunas prórrogas en las que no se incluyó a Hidalgo, “aquí como ya teníamos el sistema, algo que en la federación no se tiene, los nuevos sujetos obligados ya declararon, aunque en abril el Sistema Nacional Anticorrupción hizo un acuerdo pero la entidad no se contempló porque ya disponía de él”.

Además, destacó que tienen avance de 30 por ciento para los servidores públicos que deberán presentar su modificación, y recordó que la plataforma permanece abierta.

Respecto a los contralores en las dependencias, dijo que ya tienen 50 de ellos, aunque aclaró que no han llegado a la totalidad por falta de presupuesto. Aún faltan 17 órganos internos de control.