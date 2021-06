Inviable abrir parques infantiles y acceso a menores en centros comerciales: SSH

Tras la petición de comerciantes de permitir acceso a niñas y niños menores de cinco años a centros comerciales, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) consideró inviable esa posibilidad al señalar que si abren de manera amplia esos sitios, así como parques y jardines, generaría un incremento en la movilidad que derivará en aumento de casos de COVID-19.

Lo anterior lo señaló el titular de la SSH Alejandro Efraín Benítez Herrera, quien comentó que si bien es cierto que la situación actual es halagüeña, la pandemia no ha pasado, aún persiste y el virus todavía circula entre la población.

El secretario de Salud estatal comentó que revisó el documento de los comerciantes donde hacen la petición, y mencionó que los lugares en sí no representan peligro, “pero para llegar al lugar, la manera en que se llega, eso es lo que representa un riesgo para los padres, abuelos e incluso para los niños”.

Al mostrar la gráfica por grupos poblacionales con casos confirmados de coronavirus, recordó que los empleados y amas de casa son los dos principales grupos que más se han infectado a lo largo del año y medio de pandemia.

Antepongamos primero la salud y no las cuestiones comerciales, no me entreguen documentos técnicos cuando detrás hay una insinuación comercial que tenemos que ponderar. Ponderaremos el documento y daremos una salida a la ciudadanía, no a los grupos comerciales”, señaló.