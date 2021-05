Irresponsable relajar prevención ante semáforo verde y recta final de campañas: partidos

Sería irresponsable si tanto partidos políticos como ciudadanía relajan las medidas ahora que Hidalgo ingresa a verde en semáforo epidemiológico COVID, coincidieron dirigentes de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT), así como el presidente del Consejo Estatal de Morena. Además, exhortaron a candidatas y candidatos a no bajar la guardia en la recta final de las campañas.

En entrevista, el coordinador de Movimiento Ciudadano en Hidalgo, Pablo Gómez, comentó que el hecho de que el estado ingrese a semáforo verde refleja el esfuerzo de la población para salir adelante en el momento tan complicado que ha representado la pandemia.

Señaló que el relajar las medidas sanitarias sería demasiado irresponsable ya que ha costado mucho a los hidalguenses llegar a ese tan ansiado semáforo verde en el que se recuperarán muchas actividades, no solo políticas, sino en todos los sentidos.

Recomendó a los militantes de Movimiento Ciudadano y a la población en general mantener los cuidados y continuar con los protocolos sanitarios que marcan las autoridades en la actividad cotidiana.

Además, hizo un llamado a quienes realizan campañas para que mantengan el respeto a las medidas y que los ciudadanos puedan acudir a votar con confianza el próximo 6 de junio.

Javier Vázquez Calixto, comisionado político nacional del PT en Hidalgo, indicó que el hecho de que el estado pase a semáforo verde no quiere decir que haya terminado la pandemia o que haya bajado, sino que hay cupo en los hospitales de atención a pacientes con COVID-19.

“No quiere decir que debamos bajar la guardia, invitamos a toda la ciudadanía que siga cuidándose, tomando medidas preventivas sobre todo para no caer en esa falsa luz verde, porque la gente entiende que ya puede salir y acudir a todos los lugares, cuando en realidad lo que quieren decir es que hay cupo en los hospitales”, comentó.

Por tanto, dijo, es obligación de las autoridades de salud tanto del gobierno estatal como federal explicar bien a la sociedad hasta dónde pueden llegar de manera libre o qué es lo que les pueden permitir.

“Esta pandemia no es un juego, no quiere decir que con semáforo verde puedan salir libremente, andar en supermercados, cines o en campaña libremente. Pedirle a la ciudadanía, sobre todo a los militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo, que no se confíen y sigan haciendo proselitismo de manera cuidadosa”, expresó.