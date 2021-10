Joven es rechazada de empleo por sonreír en entrevista de trabajo

Una joven llamada María Manuela Fernández dio a conocer la peculiar anécdota de como perdió un trabajo por "sonreír" durante una entrevista de trabajo.

A través de una publicación en Linkedin, la joven narró que le llegó un correo electrónico en donde le informaban que no se quedó con el puesto por "sonreír demasiado".

"Me postulé hace 1 mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista pero me dijeron 'preferimos seguir con otra persona'. Super entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona. Y hoy me llegó este mail: 'Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática' y por esto no me eligieron para el puesto", compartió la joven e