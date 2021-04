JusticiaParaAlejandra Fue asesinada hace un año, pero no hay detenidos

Estados de México.- Alejandra Calvo Almonte, de 20 años de edad, fue asesinada hace un año, el 16 de abril de 2020. Fue ultimada a balazos luego de tener una pelea con otra mujer en la Unidad Habitacional Los Héroes Ixtapaluca.

Según algunas versiones, Alejandra había discutido contra otra mujer poco antes de recibir un disparo directo en su cabeza.

A un año del feminicidio, familiares y amigos realizaron una marcha para exigir la detención del responsable.

“A un año no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión; esta marcha también es para tratar de hacer un despertar social, que la gente entienda que no pueden matar, secuestrar o violar a alguien enfrente de ti y te quedes callado”, dijo Teresa Calvo, madre de la víctima.