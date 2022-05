Justifican PRD y PRI a alcaldes de Tula y Atitalaquia por ir al Atlas-Pachuca

Las dirigencias estatales del PRI y PRD en Hidalgo justificaron a los alcaldes de Atitalaquia, Lorenzo Agustín Hernández Olguín y Tula, Manuel Hernández Badillo por haber acudido a Jalisco para presenciar la final de ida del futbol mexicano.

Ambos ediles fueron captados durante la transmisión de televisión que se llevó a cabo minutos después del tercer debate hacia la gubernatura de Hidalgo. Sin embargo, las dirigencias de los partidos que emanan dijeron que tienen derecho.

“Son alcaldes que tienen derecho a hacer vida propia”, coincidieron el dirigente del PRI, Julio Manuel Valera Piedras y del PRD, Francisco López Sánchez, pero agregaron que revisarán en sus estructuras para ver si solicitaron el permiso correspondiente.

“Tenemos alcaldes que están dando resultado, si hay una condición como esa tienen derecho, están haciendo vida propia no veo problema, habrá que ver si pidieron permiso o no, no conozco el tema en específico”, dijo Valera Piedras.