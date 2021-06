Le removieron su útero al nacer, ahora mujer intersexual busca recuperarlo

Estados Unidos.- Cuando esta mujer nació, le removiero su útero, pues había nacido con genitales masculinos y femeninos, en Hawai. De acuerdo con la joven de 24 años, le quitaron la oportunidad de decidir, pues los médicos que la atendieron eligieron que fuera hombre.

Luna Animisha, afirmó que su sexo le fue determinado sin su consentimiento luego de que ‘le cosieran la vagina’ y le extirparan el útero, en un procedimiento que describe como bárbaro.

Los hechos ocurrieron antes de que fuera mayor de edad, por lo que no tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, lo cual le ha provocado problemas de identidad. Sin embargo, Luna mencionó que siempre se sintimó más femenina que masculina.

Sólo supe a los 14 años que nací intersexual, pero incluso antes de eso sabía que quería presentar una forma diferente a la que mis padres me criaron. No estoy seguro de si fue decisión de mis padres o de los médicos, pero me asignaron un hombre al nacer y me sacaron el útero y me cosieron la vagina", comentó Luna.