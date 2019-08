Lucha de poder, leyes a modo y ‘agandalle’ afectan labor legislativa: diputada

Durante el primer año de la 64 Legislatura de Hidalgo, son pocas las iniciativas aprobadas debido a la lucha de poder, a querer aprobar leyes a modo y el “agandalle” que mantiene la fracción mayoritaria del Poder Legislativo.

Del total de propuestas realizadas, solo han sido avaladas entre 12 y 15 por ciento, comentó la diputada plurinominal Areli Miranda Ayala.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Tula, dio a conocer su preinforme de actividades legislativas, donde la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que en su caso ha presentado 27 iniciativas y solo han aprobado cuatro (14.81 por ciento).

Sus iniciativas aprobadas son: regulación del matrimonio igualitario; reconocer de manera jurídica la identidad género; asignar presupuesto municipal para Protección Civil y Bomberos, y otorgar permisos una vez al año a los trabajadores para realizarse estudios preventivos de salud.

Admitió que "el trabajo legislativo sí resulta complejo porque nuestra fracción mayoritaria en el Congreso no ha sido fácil (Morena). Se han atorado muchísimos temas y trabajos por la disputa del poder, primero por la Junta de Gobierno, después por querer entender la ley a modo".

Precisó que ha sido complicado realizar cabildeos, que retrasan temas con posibles soluciones económicas, mientras que quieren atender primero los que deben ser analizados a profundidad, sin importarles el orden de prelación, como ocurrió con la reforma para mantener la Junta de Gobierno, bajo el pretexto de que la anterior Legislatura hizo lo mismo, comentó.

"Desafortunadamente ha habido un tema de ‘agandalle’ en el que me he sentido pisoteada. No he sido tomada en cuenta. Me siento como un mueble porque alzo la voz y digo, pero viene la mayoría aplastante y ‘vámonos’, se hace lo que ellos quieren".

Consideró que la situación afecta a la población porque en el Congreso se han centrado en la lucha del poder y las iniciativas ciudadanas se estancan por miedo al costo político, eso ha hecho que más de 80 por ciento de sus iniciativas permanezcan sin ser discutidas en el pleno, como la de la interrupción legal del embarazo, aseguró.