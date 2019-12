Me equivoqué en confiar en mi hermana, no en mi esfuerzo: hermano de Karen

Luego de que se diera a conocer un video donde aparece Laura Karen en un bar en las mismas horas en que se le pensaba desaparecida, su hermano Daniel Espíndola respondió a los cuestionamientos que le hacían esta madrugada en redes sociales.

“Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía”, escribió vía Twitter.