México y EU extienden cierre parcial de frontera hasta el 21 de agosto

Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá se disponen a prolongar sus acuerdos para mantener cerradas sus fronteras compartidas a los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto, informaron el martes las autoridades.

Los acuerdos prolongarían los cierres por 30 días más. Una funcionario con conocimiento del asunto habló bajo la condición de mantener el anonimato por no estar autorizada a anticiparse a un anuncio oficial en los próximos días. Las restricciones, anunciadas el 18 de marzo, fueron extendidas en abril, mayo y junio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó vía Twitter el martes que “tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19, México planteó a Estados Unidos la extensión, por 30 días más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común”.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo esta semana que se anunciaría la decisión “en los próximos días”.

“Seguiremos trabajando por la seguridad de los canadienses y para mantener en marcha nuestras economías, y tendremos algo más que decir esta semana”, dijo Trudeau.

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard había dicho el viernes que “no sería prudente en este momento” reabrir la frontera entre Estados Unidos y México dado que los casos de coronavirus en “los estados del sur de Estados Unidos: California, Nuevo México, Arizona y Texas, están aumentando”.

La mayoría de los canadienses temen una reapertura. Estados Unidos tiene más casos confirmados y muertes de COVID-19 que cualquier otro país del mundo, en tanto que Canadá ha aplanado la curva de la epidemia.

“Hemos hecho un buen trabajo aplanando la curva. Tenemos un promedio de cerca de 300 casos diarios. En Estados Unidos tienen alrededor de 60.000 casos al día”, dijo el doctor Howard Njoo, subsecretario de Salud Pública de Canadá.

“Los canadienses han hecho enormes sacrificios y estamos viendo los frutos de nuestra labor. No queremos desperdiciar ese esfuerzo y reintroducir el virus a Canadá”, añadió.

¿Quiénes no deben viajar a través de la frontera terrestre?

Se negará el acceso a quienes viajan con fines turísticos o recreativos. Por ejemplo, a quienes cruzan a Estados Unidos para ir de vacaciones, a visitar familiares o a comprar a los malls.

¿Quiénes sí tienen permitido viajar a través de la frontera terrestre?

1) Para trabajar en el sector de la agricultura.

2) Para asistir a una institución educativa.

3) Para recibir un tratamiento médico.

4) Para apoyar en las labores de emergencias como funcionario público, refuerzo para el gobierno o personal de emergencia.

5) Como trabajador involucrado en el comercio transfronterizo.

6) Militares o diplomáticos que llevarán a cabo operaciones.

7) Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresan a EU.

Todos los extranjeros que soliciten el ingreso a Estados Unidos deberán contar con visa y pasaporte vigentes, así como recibir la autorización de un oficial de Aduanas. Pueden pedirte pruebas de que tu viaje es esencial. Considéralo.

¿Se puede viajar a Estados Unidos en avión?

Sí puedes viajar a Estados Unidos en avión. Estos viajes no están suspendidos, pero antes de abordar consulta las políticas con tu aerolínea: si debes llevar cubrebocas, asientos espaciados u otras medidas sanitarias por la contingencia. Además, algunas cambiaron rutas.

Aunque está permitido viajar en avión, las autoridades recomiendan no hacerlo y permanecer en casa, si no es necesario salir para reducir el riesgo de contagio de covid-19. No te expongas.

¿Se puede cruzar a Estados Unidos por el Cross Border Xpress?

Los viajes desde México a Estados por el Cross Border Xpress no están permitidos. En su página de internet, anotan que Estados Unidos continúa restringiendo los viajes de carácter no esencial a través de sus fronteras, incluyendo los cruces por CBX.

Los viajes “no esenciales” incluyen todos aquellos con fines turísticos o recreativos.

Sin embargo, señalan que, hasta el momento, no existe restricción para pasajeros viajando a México y cruzando por CBX. No obstante, "los pasajeros que viajen en dirección sur deberán llenar un cuestionario que será revisado por las autoridades mexicanas correspondientes".

Embajada de Estados Unidos recomienda no viajar a México

La Embajada de Estados Unidos lanzó una alerta sobre viajes a México y recomendó a sus ciudadanos no visitar el país del sur mientras se mantiene la contingencia por coronavirus.