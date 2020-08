“Mis pacientes me necesitan más que mis hijos”, cuenta enfermera Covid

Hace cinco meses María Teresa Martínez, quien es madre soltera de seis hijos y enfermera, decidió regresar del retiro en cuanto comprendió la gravedad que se vislumbraba con la llegada del coronavirus a nuestro país. No lo dudó y pidió integrarse como voluntaria para volver a dar sus servicios.

“Para mí, como madre, es frustrante no poder estar con mis hijos, pero es más importante, en estos momentos, poder estar con mis pacientes. Realizo todas las medidas. Tiene mucho que no los puedo abrazar, pero sí trato de convivir con ellos todos los días”, comenta la capitana segunda del Ejército y enfermera en retiro.

Desde que fueron reconvertidos los dormitorios del 81 Batallón Militar de Infantería en un Hospital Covid, María junto con otros 179 profesionales de la salud, se encarga de atender a todo aquel paciente que llega con síntomas del virus que ha puesto en jaque al sistema de salud de varios países.

Durante su jornada no hay momento de tranquilidad: todo es un ir y venir constante. Las marcas que han dejado en su cara los goggles y cubrebocas al término de su día dan fe de todo.



El Hospital Covid ubicado en el 81 Batallón Militar puede atender a 80 personas en hospitalización y a 20 en terapia intensiva.

“A veces es muy difícil ver a un paciente que llega apenas hablándonos, pidiéndonos auxilio. Es muy complicado verlo partir, porque pone toda la confianza en nosotros”, platica María mientras retira de su cuerpo el arsenal que la protege de su lucha diaria.

Hoy se va tranquila, cuenta. Nadie murió durante su turno y ha comenzado a mostrar mejoría uno de los dos pacientes que se encuentran intubados.

“Nos frustra ver que de pronto se desestabiliza el paciente ante un virus que todavía no conocemos, pero al final del día hay que respirar y borrarse la lágrima. Aunque no lo crean, hacemos un enlace con el enfermo: somos su familia, su pensar, la transmisión y recepción de lo que vive.



Al ser dada de alta, la señora Yolanda caminó entre aplausos del personal médico y militar.

La cifra de enfermos que son intubados en el área de terapia intensiva de este hospital y logran recuperarse no es nada alentadora: el promedio es que sólo tres de cada 10 pacientes que necesitan respiración asistida se reponen a pesar del intenso trabajo y seguimiento que se les da.

Para José Luis la situación de ser del personal de salud durante la pandemia no ha sido nada sencilla, sobre todo porque lleva cinco meses sin ver a su familia. Desde que inició la crisis, sólo se comunica con ellos por teléfono. No obstante, se siente tranquilo, porque en cada oportunidad que tienen le recuerdan su orgullo.

Durante el recorrido que realizó EL UNIVERSAL a este hospital, una de sus pacientes, la señora Yolanda, fue dada de alta. Luego de tocar la tradicional campana y de que fuera despedida entre aplausos del personal médico y militar, la mujer de 53 años recibió las últimas indicaciones necesarias.

“Llegué aquí el viernes, y estoy muy agradecida con Dios y con el personal médico. Yo jamás pensé llegar a esto, yo me dije: ‘A mí no me va a pasar, estoy sana’, pero lamentablemente la enfermedad no respeta”, dice Yolanda al borde de las lágrimas y mientras se aleja del hospital Covid para ver a sus familiares.