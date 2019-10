Morena pide apoyo de Guardia Nacional para garantizar seguridad de sus congresos distritales

La dirigencia nacional de Morena pidió apoyo de la Guardia Nacional en todo el país, para, en caso de posible actuación de agentes violentos externos, garantizar la seguridad de sus congresos distritales hoy y en los que se realizarán los próximos fines de semana.

“Hemos pedido un protocolo de seguridad tanto a la policía local en el caso de la ciudad de México como a nivel nacional a la Guardia Nacional, de manera que si vemos grupos que se están organizando violentamente para cancelar nuestras asambleas que ese es el objetivo, pues entonces tener el apoyo por parte de ellos”, dijo Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional morenista.

Hoy se realizan los congresos distritales en la 4ªcircunscripción, que incluye Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, en donde ya existe esa vigilancia, misma que fue solicitada también para las que se realizarán el día 27, entre ellas en el estado de México, más las que serán repuestas, como las de Jalisco y Sinaloa donde hubo hechos de violencia el 12 de octubre.

Luján Uranga participa este día en su congreso distrital en el distrito 23 de Coyoacán, y en entrevista insistió en que la mayoría de los problemas en los congresos de su partido es porque o no se ponen de acuerdo o no hay quórum “pero no se han repetido hechos de violencia como el de Jalisco” en donde se ha pedido a las autoridades su intervención “para que no haya impunidad y haya claridad sobre quienes fueron. Fueron agentes externos eso nos queda claro”.

En tanto, en el distrito 13, con cabecera en Iztacalco, participa Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, quien aseguró que se esperan congresos en paz “a pesar de que hubo muchas complicaciones con el padrón, mucha gente que quiere participar y no ha podido tener su hojita de afiliación y de entrada a la asamblea”.

Recordó que el padrón nunca se hizo público, “o sea, no lo puedes verificar” y hay gente que durante muchos años ha estado trabajando en Morena y no se pudo encontrar. Por eso consideró necesario hacer un balance de los congresos, ver cómo se han desarrollado y que los órganos directivos del partido tomen decisiones, “confiamos en nuestros dirigentes y vamos a apoyar todas las decisiones que tomen” pero recordó que está pendiente el acuerdo político para realizar las encuestas que sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo insisto, y vuelvo hacer un llamado, a que se llegue aun acuerdo a la brevedad, para que se establezcan las reglas para la encuesta y se pueda elegir al próximo dirigente nacional en la asamblea el 23 y 24 de noviembre. Hay que escuchar al Presidente de la República”, insistió.