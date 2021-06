Muere bebé de cinco meses de edad, tras ser intubada por Covid

Sarah Vitória Domingues Góis contrajo Covid-19 con tan solo cinco meses de edad, tras permanecer 13 días en terapia intensiva y luego de ser intubada, la pequeña no resistió y falleció con el 80 por ciento de sus pulmones comprometidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo en el Hospital Infantil Gonzaga en Santos, Brasil. De acuerdo al testimonio de su madre Sameque Vitória Góis, llevó a la pequeña al hospital el pasado 27 de abril, tras presentar una infección urinaria, y fue en el lugar que comenzó a tener síntomas de Covid-19.

Debido a su edad, la menor fue diagnosticada con bronquiolitis, y no se le realizó la prueba covid, fue hasta el 6 de mayo que comenzaron de nuevo los síntomas, por lo que decidieron realizarle una prueba que salió positiva.

"Fue sólo después de eso que le hicieron la prueba de covid a mi bebé. Yo, en el fondo, no creía que fuera a ser positivo. Pensé que los niños no lo contraían, que no funcionaba en bebés. Pero me equivoqué. La prueba también fue positiva", externó.