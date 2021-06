Muerte de doctora Beatriz se ha politizado, buscan atacar cuerpos de seguridad: comisario

El fallecimiento de la doctora Beatriz en la barandilla de Progreso de Obregón es un caso que se ha politizado, situación que rompe el marco legal toda vez que grupos o personas particulares buscan denostar el ejercicio de gobierno al atacar a las instituciones de seguridad pública.

Así lo consideró Uriel de Jesús Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Pública de Hidalgo.

“En México no estamos acostumbrados a jugar algo que se llama ganar-ganar, si le va bien al municipio le va bien al estado y si le va bien al estado le va bien al país, el hecho de querer debilitar alguna institución del gobierno no es positivo para nada y menos en cuestión de seguridad pública, que es de lo que más se sufre en el país”, comentó en entrevista con AM Hidalgo.