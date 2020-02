Necesario fortalecer prevención del delito para evitar feminicidios: abogado

El presidente de la asociación de Abogados de la Huasteca Hidalguense, Juan Aguado Solares, precisó que “mientras no se trabaje adecuadamente en la prevención del delito”, cualquier movimiento social resultará innecesario para evitar diversos hechos delictivos.

Así lo comentó al hablar sobre el paro nacional denominado “Un día sin mujeres”, convocado por activistas para el próximo 9 de marzo.

El maestro en derecho precisó que la convocatoria de las mujeres “es legal”, al referir que la libre asociación y manifestación de ideas es un derecho fundamental de los ciudadanos que “está estipulado en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Durante entrevista, el abogado dijo que México vive una ola de violencia muy fuerte en la que los índices delictivos van en aumento y los feminicidios son parte de los muchos ilícitos que se cometen en el país; sin embargo, recalcó que hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Aguado Solares precisó que a pesar de las manifestaciones en reclamo por los feminicidios en el país, “este tipo de actitudes no abonan para terminar con el problema”, pues consideró que mientras no se trabaje adecuadamente en la prevención del delito “las cosas no van a cambiar”, agregó.

El representante de abogados dijo a quienes llaman a movimientos similares que “no hay necesidad de esto”, y pidió a mujeres y hombres dedicar su tiempo a fortalecer la cultura de denuncia y prevención del delito.

Por último, Juan Aguado Solares dijo estar contra la polarización de ideas que genera este movimiento social, pues afirma que antes de abonar para evitar la violencia de género, la promueven al irrespetar la opinión de sectores que no respaldan sus acciones.