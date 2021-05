Necesario que Conade e Inhide apoyen a deportistas de Kick Boxing hidalguenses: PAN

La diputada Claudia Lilia Luna Islas, afirmó que el fomento y apoyo a quienes practican el deporte, es de vital importancia, no sólo para el crecimiento y desarrollo deportivo de nuestro estado y país, contribuye también a mejorar la salud de la población, su mejor convivencia, evita la delincuencia, y, en general, contribuye al bienestar y una mejor calidad de vida de todos.

Recordó que las deportistas Karla Xóchitl Nolasco Velasco de 10 años y Ashly Jared Nolasco Velasco de 15 años quienes desde el 2015 comenzaron a entrenar Kick Boxing y han participado en diversas competiciones como el Sanda Championship el 24 de noviembre del 2018 en Huejutla, así mismo en el Kick Boxing Tournament el 30 de noviembre del 2019 en Huejutla.

Sin embargo, dijo que, a pesar de todos estos logros, en muchas ocasiones no han podido participar en contiendas por la falta de apoyo a deportistas que no son medallistas nacionales, provocando que no compitan y representen a Hidalgo en combates deportivos amistosos.

Mencionó que el 14 de octubre del 2020 solicitaron el apoyo al Instituto Hidalguense del Deporte para cubrir los gastos para de un viaje a Marsala en Italia, donde se llevaría a cabo el Campeonato Mundial Kick Boxing 1, 2 y 3 de octubre del 2021 en Italia, la respuesta a su petición de otorgamiento de becas o apoyos para las dos deportistas, fue negativa.

Por lo que pidió se exhorte a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que, a través del Instituto Hidalguense del Deporte, en el ámbito de sus competencias y posibilidades presupuestarias otorgue apoyo económico a las y los deportistas que practiquen Kick Boxing.

Asimismo, se exhorte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que amplíe el catálogo de disciplinas deportivas, a fin de que sean incluidas en las políticas, planes, programas y estrategias que desarrolle la dependencia.