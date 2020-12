No aumentará el precio de la tortilla en enero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se llegó a un acuerdo con las empresas Minsa y Maseca para evitar que aumente en enero del próximo año el precio de la tortilla.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal adelantó que mañana en su conferencia de prensa se detallará que productos subirán de precio en 2021, pero señaló que entre estos no se encuentran la tortilla ni las gasolinas.

“Mañana voy a informar sobre los únicos aumentos que va a haber en precios, no aumenta el precio de la tortilla a partir de enero porque hubo un acuerdo con Maseca y con Minsa, para que no haya abusos, lo mismo en el caso de las gasolinas, y de los combustibles".

“Aquí vamos a informar mañana para que no haya abusos de los refrescos, es solo inflación, 3% y no en todo. En el caso, por ejemplo, de la tortilla no hay aumento, hay un acuerdo con ese propósito, tanto con Maseca, como con Minsa”, informó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.