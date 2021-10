Nuestra encomienda es no dejar pasar nada, dice Francisco Xavier sobre caso Baptista

Esta situación data de 2018, cuando el entonces diputado de Morena y presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, realizó la contratación de servicios de consultoría por los que pagó un millón 159 mil 986 pesos, los cuales no han sido transparentados.

El asunto fue turnado en su momento a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) pero fue regresado al Poder Legislativo para que el órgano de control interno lo resolviera. A unos días de haber tomado protesta el nuevo contralor de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo, Ricardo Silva Morteo, el caso no muestra avances.

Al respecto, el actual presidente de la Junta de Gobierno declaró: “Ya le indiqué al contralor que trabaje en ese tema, aquí no vamos a dejar pasar nada, sea quien sea se tiene que resolver, no vamos a tapar nada”.

Al ser cuestionado sobre las repercusiones que tendría la resolución del expediente, Berganza Escorza comentó que desconoce las connotaciones, pero descartó algún tipo de protección por parte de su partido para Ricardo Baptista, emanado también de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por ende, Francisco Xavier Berganza solicitó dar tiempo al control interno de la actual legislatura para dar una explicación detallada del caso y su resolución.

No tengo, en lo personal, nada contra el exdiputado (Ricardo Baptista), es una cuestión de legalidad, no sé los demás qué piensen. Yo no ando viendo colores, es mi responsabilidad hacer bien las cosas, voy a conocer el tema bien a fondo y no puedo prejuzgar a nadie. Cuando el contralor nos diga cómo está la situación podré decir qué procede”, puntualizó.