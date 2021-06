Nueva falla de CFE en Huejutla, ahora en colonia del Carmen

Nuevamente se reportan en Huejutla fallas en el suministro de energía eléctrica, ahora en la calle 20 de Abril de la colonia del Carmen, acusaron vecinos, quienes señalan además, indiferencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes dijeron a AM Hidalgo que desde las 14:00 horas del jueves 10 de junio se quedaron sin el servicio y aunque esta anomalía fue ya reportada a través del número telefónico de quejas 071, no han recibido asistencia alguna.



Presumen que el corte en la energía eléctrica se deba al fuerte viento y lluvia registrada aquel día en Huejutla durante una hora, aproximadamente, pues coincide con la falta del servicio que insistieron, no ha sido reestablecido.

Especificaron que la falta de corriente se presenta únicamente en su calle y agregaron que no entienden el porqué de la demora en su restablecimiento por parte de la CFE, quien ni siquiera ha hecho presencia en aquel lugar.

Los representantes de las familias afectadas insisten a la empresa señalada que atienda de manera inmediata el corte en el suministro de energía eléctrica, pues aseguran que están al corriente en sus pagos y ahora resultan afectados.

En caso de continuar sin luz durante las siguientes horas, advirtieron, consideran la posibilidad de manifestarse frente a la sede de esta empresa, ubicada en el bulevar Corona del Rosal de esta ciudad de la Huasteca hidalguense.

SOLO CUANDO PROTESTAN

El pasado 1 de junio, luego de una protesta que duró más de tres horas, llevada a cabo por vecinos de la colonia Aviación Civil de Huejutla, personal de la CFE comenzó trabajos para evitar variación de voltaje y apagones.

Después se presentaron cuadrillas para cambiar el transformador, informó entonces a AM Hidalgo la subdelegada de la colonia, Guadalupe Sánchez.

En marzo pasado, un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribó a la ciudad de Huejutla para efectuar una revisión aérea de las líneas de alta tensión en diferentes puntos de las huastecas hidalguense y veracruzana.

La aeronave con matrícula XA-BNC aterrizó a las 11:30 horas del miércoles 3 de marzo para sobrevolar la zona y detectar irregularidades o fallas en sus líneas de conducción a fin de realizar las reparaciones pertinentes, se informó.

