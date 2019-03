Nuevo enfrentamiento en el Congreso: diputados se llaman mentirosos

Diputados de Morena, PRI, PAN, PRD y PES protagonizaron una nueva confrontación en el Congreso de Hidalgo, en la que se llamaron mentirosos, empleados de Gerardo Sosa, “perros y gatos”, incluso, acusaron a un legislador de ofrecer dinero para evitar la aprobación de redireccionar presupuesto del ejercicio 2019.

En un intento por terminar con la controversia generada por el reajuste de recursos del presupuesto, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, inició la nueva discusión.



“Por vez primera se realizaron 25 ajustes a las reglas del presupuesto, para que su manejo sea transparente y el Ejecutivo y todos los que ejercen recursos se conduzcan con menos discrecionalidad y mayor austeridad; fueron mil 179 millones de pesos los que se reajustaron”, dijo y agregó que se acabaron las “bolsas, moches y diezmos”.



En respuesta, María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora de los diputados del PRI, cuestionó a los integrantes de Morena la asignación discrecional de 750 millones de pesos a 64 municipios, 300 millones de pesos a organizaciones campesinas afines, y 298 millones de pesos más a la UAEH, al dejar a otras universidades sin incremento.

Nohemí Zitle, de Morena, acusó a los legisladores opositores de mentirosos y de distorsionar, ante medios de comunicación, la reasignación del recurso citado; además, aclaró que “no hay bolsas etiquetadas, eso tiene nombre y apellido y si no saben, nosotros les podemos dar cátedra… les podemos mostrar que dos más dos son cuatro, por si no saben sumar o restar”, dijo.

Lo anterior encendió los ánimos y la diputada del PES, Jajaira Aceves, respondió a la morenista que “lo que ustedes deberían de enseñarles es una cátedra de transparencia, pues no se nos han dado a conocer los proyectos de reasignación de los 750 millones de pesos”.

Ya en tribuna, el presidente de la bancada panista, Asael Hernández, criticó lo que llamó doble discurso de los legisladores de Morena; primero, al asegurar la existencia de la bolsa para los municipios y luego negarla.

Además, calificó como “un circo” la reunión que sostuvieron los diputados el pasado viernes con Gerardo Sosa Castelán, líder de la UAEH, de quien, dijo, son empleados.

“No nos quieran jugar, como decimos en mi pueblo ‘el dedo en la boca’. Yo sé que no les gusta mi discurso, pero se los voy a decir: a los perros, perros y a los gatos, gatos”.

Enfrascados en la discusión, nuevamente Ricardo Baptista subió a tribuna y llamó mentiroso a Asael Hernández, de quien dijo:

...le ofreciste a las diputadas, y no me van a dejar mentir, recursos para que no aprobaran ese redireccionamiento.