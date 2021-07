Papá adorna su triciclo para que sus hijos participen en caravana escolar

Una publicación se ha vuelto viral en redes sociales pues no demuestra lo que un papá es capaz de hacer con tal de hacer felices a sus hijos. Y es que la acción de este señor también comprueba que no importan los obstáculos que se presentan cuando el amor es más grande.

Los hechos ocurrieron en Saltillo, Coahuila, cuando una publicación con algunas fotografías mostró una caravana realizada por una escuela de esa ciudad, en ella se puede ver como los autos van adornados con globos y estampas.

Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue el señor que iba al último, pues aunque no tenía carro, llevo el triciclo en el que trabaja y lo decoró.

"No suelo subir este tipo de cosas. Pero hoy no fue la excepción. Es realmente hermoso ver qué tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo. Así que valoren a sus padres y trátenlos con cariño. Tal vez no son perfectos, pero los aman y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en esta vida y triunfar como hombres y mujeres de bien", escribió en la publicación que se hizo viral.