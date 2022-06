Pérdida de tiempo y ganancias u oportunidad comercial y de recreo: divide opiniones ‘Revo’ peatonal

El domingo peatonal en avenida Revolución divide opiniones entre comercios fijos, ambulantes y sociedad en general, algunos piden su cancelación antes las bajas ventas y las complicaciones viales que genera, mientras que otros consideran que se le debería dar más difusión ya que contribuye a mitigar una mala semana.

Desde el 3 de octubre del año pasado, la avenida Revolución de Pachuca cierra su circulación vehicular todos los domingos y es exclusiva para peatones y ciclistas como parte de una estrategia del ayuntamiento para apoyar al comercio local.

Sin embargo, la medida ha dividido opiniones entre los transeúntes, comerciantes fijos y el ambulantaje, ya que para algunos excluir el paso vehicular representa una disminución en sus ventas, mientras que para otros es la oportunidad de colocar sus negocios en una calle transitada y así elevar sus ingresos; esto lo manifestaron en un sondeo realizado por AM Hidalgo.

Para los trabajadores de un establecimiento de comida mexicana ubicado cerca de la esquina de Revolución con la calle Rogerio Meraz, el tiempo que permanece cerrada dicha avenida representa tiempo perdido, sin clientes, ya que la mayoría de sus consumidores son personas que llegan de otras zonas en automóvil.

Para Jaime, un joven que aprovecha el permiso de la alcaldía para ubicar su carpa en dicha avenida, los domingos peatonales representan buenas ventas y aunque no le generan grandes ganancias le dejan algo de dinero en caso de no tener una buena semana.

De acuerdo con el joven comerciante, él y otros vendedores ambulantes han tenido problemas con algunos negocios fijos, quienes han manifestado su molestia ya que en ocasiones la gente prefiere comprar en negocios informales, lo que reduce la venta de los locales establecidos.

“Tuvimos problemas con una tienda de ropa, pero no somos ni del mismo giro, incluso unos compañeros eligieron mejor irse de la zona, pero yo creo que esto lo debemos aprovechar todos, aquí no hago mi agosto, no tengo las ventas que quisiera, pero ya por lo menos saco algo en caso de que durante la semana no tenga buenas ventas”, comentó el comerciante capitalino.