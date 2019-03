Piden respeto a diputado tras presunto insulto al Ejecutivo

Mayka Ortega Eguiluz, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Hidalgo, increpó al diputado de Morena José Luis Muñoz Soto, luego que este supuestamente faltara al respeto al Ejecutivo durante la sesión de hoy.



Durante los trabajos legislativos, en asuntos generales, el diputado de Metepec subió al pleno para exponer el tema de los rastros; sin embargo, antes de iniciar realizó un comentario presuntamente ofensivo.

“Compañeros diputados, aunque sé que últimamente he estado viendo que los exhortos, el Ejecutivo ‘se los pasa por el arco del triunfo’, porque he mandado ocho y no he tenido una buena contestación”, declaró el diputado de Morena.

Mayka Ortega Eguiluz, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Hidalgo.

En entrevista, Mayka Ortega, lamentó los comentarios del legislador de Morena, de quien dijo: “Hay un cierto desconocimiento y más al decir esta frase coloquial. Creo que ante todo debe haber un respeto entre los poderes”, dijo.

Recordó que un exhorto se hace una vez que tienen conocimiento de la problemática y saben que la dependencia de gobierno no tiene el programa o la acción para atenderla. El planteamiento es enviado a la instancia correspondiente, la cual, dijo, no tiene un término o plazo para adecuarlo.

“Seguramente el diputado querrá que para su más reciente exhorto el día de mañana haya una acción, pero no es así. Las secretarías deben tener siempre un estudio en programación de recursos y reglas de operación para que actúen a través de lo que se les exhorte”, comentó.