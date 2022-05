Pobladores encarcelan a funcionarios de Huejutla por incumplimiento de alcalde

Dos funcionarios del ayuntamiento de Huejutla fueron encerrados en la cárcel comunitaria por vecinos de La Corrala, comunidad perteneciente a este municipio huasteco, esto en respuesta de que hasta ahora ningún funcionario ha acudido para resolver la rehabilitación de dos caminos rurales y otros proyectos que, aseguran, comprometió el alcalde Daniel Andrade durante su campaña proselitista.

Esto, al responsabilizar al enlace de Obra Pública de dicho ayuntamiento, Said Vargas Castelán, de no haber cumplido con la reunión que tenían programada el lunes pasado para tratar lo referente a los proyectos que hasta hoy, acusan, "no se han cumplido".

Se trata de los empleados municipales Mateo R.H. y Osvaldo H., adscritos a las áreas de Obras Públicas y Ecología, de quienes se dijo que fueron retenidos desde ayer por la tarde, y hace unos minutos llevados a la cárcel comunitaria de la localidad de La Corrala.

"Los teníamos en la delegación auxiliar, pero como no nos hacen caso, entonces la gente pidió que los lleváramos a la cárcel comunitaria hasta que venga el alcalde a platicar con nosotros sobre los proyectos que nos prometió y que hasta ahora no han hecho nada", denunciaron los manifestantes.

En cuanto personal del ayuntamiento acuda a dialogar en la zona sobre la rehabilitación de los caminos rurales y precisen cuándo van a comenzar, entonces se solucionará el conflicto que, dijeron, fue generado por Vargas Castelán, al no acudir ayer a la mesa de diálogo y enviar a funcionarios sin facultad de resolución.

Los habitantes de la localidad de La Corrala reiteraron que no van a quitar su bloqueo hasta que el alcalde o algún funcionario con facultad comprometa iniciar los trabajos pendientes.