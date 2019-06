Por apropiación cultural de tenangos, Hidalgo alista pronunciamiento a Carolina Herrera

La presentación de vestidos de la colección Resort 2020 Carolina Herrera, inspirada en México, se apropia de manera indebida del arte cultural de pueblos indígenas sin dar reconocimiento, acusó la subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, Kenia Montiel Pimentel.

Reprobó que grandes firmas como Carolina Herrera no reconozcan la cultura mexicana, en este caso de varios estados, entre ellos Jalisco e Hidalgo, “es una más de las acciones negativas de gente que ostenta el poder, en este caso mediático, como la firma Carolina Herrera”.

La funcionaria señaló que a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) enviarán un pronunciamiento de reconocimiento a la cultura indígena.

Explicó que no es la acción de inspirarse en el arte mexicano lo que genera afectación, sino la falta de reconocimiento a la identidad cultural.

Consideró que es una estrategia de mercadotecnia de la mal llamada “inspiración mexicana”, que en su raíz ostenta elementos que pertenecen, en este caso, al tenango.

La diseñadora venezolana que presenta esta colección de vestidos como Resort 2020, la describe de la siguiente manera:

La Colección Carolina Herrera Resort 2020 adquiere el ambiente lúdico y colorido de un día de fiesta latino. Inspirada en el espíritu de alegría de vivir de la Casa, que es sinónimo de la estación del resort, esta colección trata sobre reacciones viscerales de patrones eclécticos de deleite, siluetas inesperadas, energía pulsante.

NO ES PLAGIO, ARGUMENTAN

Montiel Pimentel comentó que en ella hay prendas inspiradas en la cultura de varias entidades; sin embargo, dijo que al hacer contacto con las firmas, estas tratan de eludir su responsabilidad al señalar que no se trata de plagios, ya que no son bordados.

Señalan que se trata de otro tipo de trabajos como impresiones, “están imprimiendo la cultura. Eso es lo que mal llaman inspiración cultural. El tenango es una identidad del estado de Hidalgo”.

El gobierno del estado dijo que buscará, en coordinación con Fonart y los estados que aparecen en esta colección, enviar un pronunciamiento a la firma para el reconocimiento de los artesanos.

Las empresas que invaden una esfera cultural deben señalar en el etiquetado el trabajo de los artesanos y una reseña de la técnica que utilizan.

Los plagios y la utilización de los bordados de Tenango han sido una constante desde hace varios años con empresas como Pineda Covalin, Nestlé, Mango, Hermes y Yuya, sin que alguna de ellas haya realizado de manera oficial el reconocimiento o entregado algún tipo de indemnización.