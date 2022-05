Prometen verdadero cambio aspirantes a gubernatura de Hidalgo, con ausencia de Menchaca

Con la promesa de ser el verdadero cambio para Hidalgo y que son la mejor opción frente a sus contendientes, la candidata y dos candidatos a la gubernatura del estado concluyeron el periodo de debates y exhortaron a la ciudadanía a reflexionar su voto para el próximo 5 de junio.

Durante el último y tercer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), la candidata de la alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano; el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Xavier Berganza Escorza, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Luis Lima Morales, expusieron sus propuestas evidenciando la inasistencia de su contendiente de Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca Salazar.

“Estoy lista para gobernar Hidalgo, las campañas de calumnia y desprestigio no solamente mostraron la pequeñez de mi oponente y en cada ataque y en cada mentira nos hicieron más fuertes y hoy encabezamos las preferencias electorales”, expresó la candidata de la coalición Va por Hidalgo.

Desde el inicio y en el final del encuentro, la candidata dedicó tiempo de sus exposiciones al candidato Julio Menchaca Salazar pese a que este no asistió al ejercicio democrático, calificando como lamentable que no estuviera en el debate, "nunca ha estado cuando Hidalgo lo ha necesitado", como cuando se inundó Tula y cuando quitaron las estancias infantiles.

“La misoginia también fue protagonista de esta elección, a ese que por ser mujer me descalificó, quiero decirle que por ser serrana y huasteca encontré mi carácter, en ser madre mi inspiración y en ser mujer encontré mi gran fortaleza, a mí me sobra lo que a él le falta. No se dejen, hay quienes creen que comprar encuestas es comprar la dignidad de la ciudadanía”, expresó en referencia al candidato ausente.