Publican lineamientos para Catálogo de Empresas Íntegras en Hidalgo

La Secretaría de Contraloría dio a conocer los lineamientos para la operación del Catálogo de Empresas Íntegras, iniciativa que tiene como objetivo impulsar la adopción de mejores prácticas entre contratistas y proveedores de gobierno, con la ayuda de Políticas de Integridad, Transparencia y Ética Empresarial.

Asimismo, promover la corresponsabilidad entre el gobierno y el sector empresarial por medio del fomento de la integridad, ética, honestidad y respeto entre sociedad, sector público y privado

Según lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), para formar parte de las denominadas empresas íntegras es necesaria la inscripción en el “Padrón de proveedores y contratistas” de Hidalgo.

En el caso de contratistas, su registro no deberá estar cancelado, suspendido o encontrarse en algún procedimiento de sanción por parte de Contraloría; presentar cuando menos diez actas de entrega-recepción de obras realizadas con el Poder Ejecutivo a través de las dependencias entidades y municipios, que sean no mayor a seis años de antigüedad y por lo menos con tres convocantes diferentes.

Asimismo, estar al corriente con sus obligaciones fiscales, no tener facturas canceladas, contar con una página web oficial, entre otros requisitos.

Para los proveedores, no tener ninguna factura cancelada con las cuales acreditó las especialidades autorizadas; presentar cuando menos 20 comprobantes de entrega de bienes, arrendamientos o servicios, con sus contratos respectivos, exclusivamente con el Poder Ejecutivo a través de las dependencias entidades y municipios, no mayor a seis años de antigüedad y por lo menos con tres convocantes diferentes.

Para la evaluación se considerarán las prácticas fiscales y laborales y se apoyará para que implementen un programa de integridad.

La dependencia informó que quienes resulten seleccionados serán acreedores a un distintivo con validez de dos años, además de ser publicado el nombre, razón social y especialidades de la empresa distinguida en los portales de la Secretaría, con lo cual se reconocerá la confiabilidad y compromiso de la empresa ante el sector público y privado.