Publicar nombres de concesionarios es legal: Transparencia

Publicar los nombres de los dueños de las concesiones del servicio de transporte público de Hidalgo, entregadas por administraciones pasadas, no recaería en ningún tipo de ilegalidad.

Así lo señaló Mario Zimbrón Téllez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH), quien este día entregó su informe de actividades ante diputados.

Esto debido a que en la ley se manejan dos tipos de información clasificada: la reservada, que tiene que ver con asuntos de seguridad, y la confidencial, en la cual existen datos personales.

-¿Por tanto, no recae en algún tipo de ilegalidad publicar los nombres de los dueños de las concesiones?-, se le cuestionó al comisionado.

No, porque en el nombre como tal no hay una excepción, salvo una particular que tiene que ver con los pueblos originales; pero, el nombre de una persona por otro tema, consideramos que no sería por motivos de reserva esa información siempre y cuando no sea clasificable por alguna razón”, respondió.