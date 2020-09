Queda en Hidalgo uno de los premios del sorteo de la Lotería Nacional

La titular de la agencia de la Lotería Nacional en Pachuca, Norma Duarte Buitrón, confirmó que uno de los premios de 20 millones de pesos, de la rifa del avión presidencial se vendió en esta entidad y correspondió al primer lote de 50 enteros que fueron enviados.

Precisó que en el listado de la lotería aparece el número “afortunado”, 2782163, el cual al parecer se vendió en la ventanilla de la Lotería Nacional, ubicada en la capital del estado.

Sin embargo, señaló que al ser día inhábil aún no cuentan con los detalles precisos tanto de la venta, como del ganador, por lo que a momento dijo no saber si corresponde a un particular a una institución.

Será haya mañana en que el ganador de 20 millones acuda por su premio, sin embargo, puede ser que también vaya directamente a la Ciudad de México, para reclamar este premio.

En Hidalgo, indicó, se tuvo una fuerte demanda de cachitos y en total se vendieron alrededor de nueve mil, tanto en la capital del estado como en los municipios sobre todo los circunvecinos como Actopan, Ciudad Sahagún, Tulancingo, pero también fueron enviados a Tula, Ixmiquilpan y Huejutla.

Indicó que ayer en el último día de venta hubo muchas personas que acudieron a buscar un cachito, sin embargo se habían agotado desde hace varios días, por lo que señaló que en este entidad fue un éxito la rifa del avión.