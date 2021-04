Realiza Julio Valera gira de trabajo en el el altiplano hidalguense

Durante la gira de trabajo que sostuvo por el altiplano hidalguense, Julio Valera Piedras, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañado de la secretaria general Paola Domínguez Olmedo, del candidato a la diputación federal Héctor Meneses Arrieta y la candidata a diputada local Rocío Sosa Jiménez; manifestó que los priistas creen en los gobiernos de resultados, puesto que la gente, es a lo que le da más valor.

Refirió que el hecho de arrancar su gira por Apan, corresponde a que esta zona es un ejemplo nacional e internacional de lo que se puede lograr con buenos gobiernos estatales, lo anterior, al referir las inversiones que han llegado a la región.

Julio Valera pidió a la ciudadanía brindar su confianza y emitir su voto en favor de las y los candidatos que encabezan las siglas del Revolucionario Institucional.

“No podemos seguir con políticos que no dicen nada cuando se le quitan 2 mil 500 millones de pesos a nuestro estado, y nadie sube a una tribuna para defender a Hidalgo, no podemos ir con políticos que no hacen nada en los congresos, nosotros queremos trabajar porque traemos una propuesta muy clara, vamos por más recursos para nuestro estado y fundamentalmente, para los municipios”, explicó.