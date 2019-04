Rebasados, hospitales de zona Tula-Tepeji ante vacacionistas

En caso de emergencias, la zona Tula-Tepeji carece de infraestructura hospitalaria suficiente para atender a más de 250 mil visitantes que llegan en Semana Santa, acusó Ángel Barañano Guerrero, titular de Protección Civil y Bomberos de Tlahuelilpan.

Durante entrevista, el comandante señaló que en la zona cuentan con dos hospitales: el Regional de Tula-Tepeji y el de Cinta Larga.

Sin embargo, dichos centros no tienen suficientes camillas para atender las emergencias y cuando es necesario piden que elementos de Protección Civil dejen en las que llevan a los pacientes o esperen hasta que se desocupe algún espacio.

No obstante, recalcó que esperar es imposible, pues mientras la ambulancia permanece tres horas o más en el hospital en espera de poder bajar al paciente, puede ocurrir otra emergencia en su demarcación y no habría personal para atenderla.

¿Por qué cuando llegan a los hospitales la cadena de vida se corta? Porque no hay rayos x, porque no hay camillas, porque no hay ganas de trabajar, porque el enfermero está con la enfermera en quién sabe dónde, los pacientes ahí se quedan como perros, comentó.

Acusó que el sector salud pide para garantizar la cadena de vida que los elementos de Protección Civil que atienden emergencias deben estar certificados como paramédicos, y que las ambulancias cuenten con el equipo necesario para salvar vidas.

Sin embargo; Barañano Guerrero enfatizó que cuando llegan al hospital, el mismo sector salud corta dicho proceso.

¿QUIÉN PAGARÁ LA ATENCIÓN DE HERIDOS?

Recriminó que en los hospitales no les quieren recibir a las personas que sufrieron accidentes hasta ver quién va a pagar por la atención, situación que también limita que puedan ingresar a hospitales privados, en donde por la cercanía podrían estabilizar a los heridos y salvar su vida, "pero no, la ley no se cumple".

El artículo 70 de la Ley General de Salud señala que los hospitales están para atender y luego se ve quién paga, si no hay quién, la institución tiene que absorber el gasto, aclaró.

Además, señaló que cinco por ciento de la atención en hospitales privados es para gente sin recursos económicos.

“Pero si voy con una persona de la calle que fue atropellada y llego al San José, ‘me batean’, llego al Santa Mónica, ‘me batean’, llego a Pemex y ‘me batean’ cuando la Ley General de Salud dice que es su obligación atenderlos y que si no hay ‘lana’ para pagar pues el hospital absorbe el gasto, entonces ¿por qué no se cumple la Ley?", reclamó.

Mencionó que ya planteó la situación con José María Busto Villarreal, director de Segundo Nivel de Atención de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a quien le expuso que en Cinta Larga no quieren recibir a los heridos por falta de camillas y en Tula les reclaman porque están saturados.

Por ello, hizo un llamado para que atiendan las deficiencias en el sector salud, donde se limitan a hacer campañas para prevenir la deshidratación en las vacaciones, en lugar de garantizar que se salven las vidas de los accidentados.

Cabe mencionar que Humberto Pacheco Miralrío, alcalde de Mixquiahuala, ha hablado en varias ocasiones con Marco Escamilla Acosta, titular de la SSH, para incrementar el número de camas en Cinta Larga, donde solo cuentan con 12.

En años anteriores Escamilla Acosta declaró que no incrementaría la infraestructura hospitalaria hasta atender las deficiencias y obras inconclusas en materia de salud que les fueron heredadas por la administración anterior.