Reforma electoral en materia indígena, obligación de los diputados

Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, no puede decir que “no le alcanzó el tiempo para hacer la tarea” respecto a la reforma electoral en materia indígena, pues desde febrero les recordaron dicha necesidad.

Así lo señaló Arturo Copca Becerra, indígena hñähñú del Valle del Mezquital, luego que el diputado de Morena advirtiera que la reforma electoral indígena que pretenden aprobar será parcial, debido al poco tiempo con el que cuentan para legislarla.

“No puede decir ‘ya no me alcanzó para hacer mi tarea’, no. Ese tema no es nuevo y evidentemente lleva tiempo, por eso en su momento me acerqué a tocar puertas para que se legislara… ya estamos en junio y apenas empezó a analizarse”, dijo en entrevista.

El precursor de los juicios electorales que ordenaron al Congreso local legislar el tema, dijo que el análisis y consulta a los pueblos y comunidades indígenas debió iniciar a más tardar en febrero, no en junio.

Incluso, Arturo Copca presionó a través de impugnaciones ante los tribunales electorales estatal y federal para que las autoridades involucradas, como el Congreso local, atendieran el tema.

“Ya se verá cómo queda la reforma, entiendo que ellos buscan sacar lo urgente, pero también les vamos a insistir que lo pendiente sea un compromiso a legislar, tampoco queremos una reforma apresurada”, concluyó.

Debido a que los legisladores tienen hasta el 15 de septiembre para legislar el tema, Baptista González comentó hace una semana que “hay cosas que sí vamos a hacer y sacar rápido. A lo mejor no toda una reforma indígena como debiera, pero sí lo más elemental para ir a la próxima elección de alcaldes y garantizar sus derechos”.