Reintegrarán partidos 6 mdp de elecciones en Coahuila e Hidalgo

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad que los saldos remanentes del financiamiento público para gastos de campaña no ejercidos por partidos políticos y candidaturas independientes en los procesos electorales locales del año pasado en Coahuila e Hidalgo sean reintegrados a la tesorería local.

El 18 de octubre del año pasado en Hidalgo hubo elecciones de 84 presidentes municipales, luego que fueron aplazadas por la pandemia de COVID-19.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, detalló que los remanentes de los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos con registro local en los estados de Coahuila e Hidalgo suman cifras globales por 6 millones 982 mil 914 pesos.

En tanto, los pasivos y remanentes de las candidaturas independientes que contendieron por un cargo público en estos comicios suman cifras totales por 292 mil 828 pesos.

En caso de que los partidos políticos no realicen el reintegro de los remanentes en el plazo señalado, las autoridades electorales locales en el ámbito de su competencia, retendrán el remanente a reintegrar de las ministraciones mensuales del financiamiento público inmediatas siguientes, con un límite del 50 por ciento.

Para el supuesto de que las candidaturas independientes no realicen el reintegro de los remanentes en el plazo señalado, las autoridades electorales encargadas del cobro, en el ámbito de su competencia, deberán dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que el adeudo sea considerado un crédito fiscal.

El consejero José Roberto Ruiz pidió una votación diferenciada para el acuerdo segundo, a fin de que el recurso que deban reintegrar a los partidos políticos no sea el 50 por ciento de la ministración mensual, sino la totalidad.

Ese dinero público que la Hacienda local le dio para un fin específico y no se usó, pues yo creo que debería de regresarse a la Hacienda local lo antes posible, en el entendido de que no estamos multando a los partidos. Esto no es una manera de castigarlos. Ellos recibieron su financiamiento, no lo ejercieron, pues va de regreso”, explicó también el Consejero Ciro Murayama.