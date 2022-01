¿Sabes cuáles son los síntomas de Ómicron? Aquí te decimos

Tos, dolor de cabeza, de garganta y dolores articulares son algunos de los síntomas de la variante Ómicron, por lo que la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) recomendó a las personas que presentan sintomatología respiratoria aguda acudir a realizarse una prueba de COVID-19, pero si no tienen signos de enfermedad no serán muestreados, además señaló que si el test sale negativo no significa que no estén infectados.

Ante la alta demanda de pruebas rápidas de COVID, el titular de la SSH, Alejandro Efraín Benítez Herrera, indicó que la detección del virus va en función del tiempo de incubación, por lo que recomendó que si alguien estuvo en contacto con una persona que dio positivo al virus, se aísle y espere a presentar sintomatología para realizarse la prueba.

Comentó que una persona que acude sin signos de enfermedad no se va a muestrear en las unidades médicas, ya que solo los pacientes que acudan con sintomatología respiratoria aguda efectiva serán valorados en los centros de salud acorde a la disposición federal de aplicar el modelo centinela para la toma de las muestras correspondientes.

Además, dijo, si no tienen síntomas puede que la prueba resulte negativa, pero el hecho de que una prueba rápida salga negativa no significa que no estén infectados por Ómicron ya que eso va en función al tiempo de incubación.

En reciente conferencia de prensa el funcionario estatal explicó que si a un portador de Ómicron lo detectan positivo y personas que estuvieron en contacto con ella van y se hacen la prueba, probablemente resulte negativa, ya que el tiempo de incubación desde el contacto y contagio es de cinco a siete días para presentar carga viral detectable a través de las pruebas convencionales o pruebas rápidas.

Benítez Herrera señaló que las pruebas rápidas que ahorita tienen una mayor sensibilidad son las pruebas de antígenos, no las pruebas de anticuerpos, ya que estos se empiezan a formar mucho tiempo después o varios días después de haber estado en contacto con un paciente positivo a Ómicron.

SÍNTOMAS DE ÓMICRON

Los principales síntomas de la infección asociada a Ómicron son tos, dolor de cabeza, de garganta, dolores articulares, musculares, escurrimiento nasal, escalofrío, fiebre, un ataque al estado general.

El secretario de Salud detalló que la variante tiene las características de una gripe o una influenza estacional, pero con una mayor transmisibilidad, además que una de las situaciones demostradas es que su afectación no es en el tejido pulmonar, sino es más hacia la región nasofaríngea y bronquial, por eso los principales síntomas son tos y dolor de garganta.

Comentó que la variante se está comportando más como una rinofaringitis, sin embargo, dijo, ante la aceleración y la presencia de muchos casos no se debe menospreciar, ya que actualmente toda manifestación respiratoria parecida a una gripe es Ómicron hasta no demostrar lo contrario.

Indicó que si las personas tienen datos de un cuadro gripal, bronquial que no habían tenido en los últimos días y dada la transmisibilidad observada, deberán asumir que es Ómicron, por lo que la SSH sugiere aislarse lo más pronto posible.

Hasta el 12 de enero la SSH registró 305 casos de COVID-19 de la variante Ómicron en Hidalgo, la cual es una cepa que ya circula preponderantemente en la entidad, desplazando a Delta, y se espera que en las siguientes semanas la entidad alcance los 7 mil casos activos.

