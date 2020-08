Salchichas que se venden no son lo que dicen ser, alerta Profeco

La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) alertó que una gran cantidad de marcas de salchichas que se comercializan en el mercado mexicano incumplen con la normatividad, no dan información veraz, contienen soya sin decirlo, afirman ser light, pero en realidad no lo son.

El problema es que 28 productos contienen menos de 9.5% de proteína que pide la Norma Mexicana; hay alto contenido de grasa y calorías, por lo que “es notorio un desorden en el mercado, la norma es antigua y voluntaria por lo que los productores no están obligados a seguirá. Las diversas marcas tienen composiciones diferentes y todas usan por igual la denominación -salchicha-”.

En un estudio que realizó el Laboratorio de la Profeco a 57 marcas de salchichas de pavo, pechuga de pavo, para Hot dog, tipo viena, cocktail y para asar, reducida en grasa o en sodio de las cuales en 29 productos se encontró que no dieron la información correcta, no cumplen con lo dicho en la etiqueta o con la Norma Mexicana para esos alimentos.

Para Profeco, la “más mentirosa” fue Fud Cuida-t, salchicha de pavo, porque contiene pollo, tiene la misma cantidad de sodio que el producto regular, por lo que incumple su leyenda “reducido en sodio” y contiene la misma cantidad de grasa que el producto regular, lo que contradice a su leyenda “reducido en grasa”.

En la clasificación de salchichas de pavo se encontró que las marcas tienen más pollo o soya que lo que indican las etiquetas o lo que pide la norma, tal es el caso de las marcas: Aurrera de 2 kilos; Burr en presentación de 400 gramos; Capistrano de 500 gramos; Don Fer de 380 gramos; Fud de 1 kilo; Fud Cuida-t de 500 gramos, Galicia a granel, go Jochos El Salchichonero a granel, Great Value de 500 gramos y Great Value reducida en sodio de 500 gramos.

Con incumplimiento o información no veraz en salchichas de pavo están también: Nu-tres de 500 gramos, Parma Sabori de 500 gramos, Parma Sabori adicionada con Omega 3 de linaza; Pepe Salchicha de 800 gramos; Pery de 620 gramos, Precissimo de 640 gramos y San Rafael Balance de 500 gramos; por lo que se inmovilizó el producto de esta última marca.

Se encontró que no son veraces en sus etiquetados en salchichas de pechuga de pavo las marcas: Parma Sabori al natural, ya que trae pollo; San Rafael Balance, contiene Pavo y Soya; y la marca Zwan Premium Bienestar sí es pechuga de pavo, pero trae más carbohidratos, sodio y fécula de almidón de lo que debería contener. Por lo que se inmovilizó a Parma Sabori al Natural, pues no es solamente de pavo, sino que tiene pollo y dice sin conservadores, pero sí los contiene.

En el caso de las salchichas para asar Bafar, Chimex, Kir y Zwan, todas cumplen con la Norma y su etiquetado es veraz.

La Profeco aseguró que las marcas Aurrera salchicha de pavo, la tipo viena; así como Chero para Hot dog y pavo, D´Héctor tipo viena, Don Fer de pavo, viena de Duby, Línea Roja para Hot dog, Pery de pavo y Precissimo de pavo son más agua y almidón, porque solo se adicionó 20% de carne.

Las salchichas Sabori, San Millán y Tres Castillos dicen ser de pavo, pero no lo son, porque se elaboran con pollo.

Tienen más pollo que pavo las marcas Capistrano, Great VAlue, Línea Roja, Pery, Aurrera, Burr, Great VAlue, Parma Campestre y Precissimo, por lo que los productos de las cinco últimas marcas ya fueron inmovilizados.