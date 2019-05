Se deslinda organización política de Elba Esther Gordillo

René Fujiwara Montelongo, asesor de la Coordinación Nacional de Operación Política de Redes Sociales Progresistas (RSP), deslindó a su abuela Elba Esther Gordillo Morales de esta organización, ya que, agregó, “ella está en otras cosas”.

Sin embargo, integrantes de RSP señalaron que Gordillo Morales podría acudir a una reunión privada.

Fujiwara Montelongo visitó Hidalgo para la quinta asamblea constitutiva de RSP celebrada ayer sábado, donde opinó respecto a la creación de esa organización.

Maravilloso más que necesario, es importante que la Cuarta Transformación se convierta en una realidad cultural y se lleve a cabo en varios espacios, no solo en algunos partidos políticos, sino en todos”.

ELBA ESTHER, FUENTE DE INSPIRACIÓN

Señaló que en RSP pretenden formar parte de esta transformación. Elba Esther, dijo, “está en otros temas”, aunque no los especificó, pero aceptó que es la fuente de inspiración de quienes conforman las Redes Progresistas.

Agregó que su presencia no es un reflejo de representación de la exlíder magisterial, “es una presencia propia. Yo he estado metido en muchas cosas, busco una figura propia, una historia propia y no estoy metido en lo mismo que ella y al revés”.

Mencionó también que Redes Progresistas busca formar parte de la Cuarta Transformación, que debe ser plural y abierta a la clase media, a jóvenes y empresarios que en este momento no se sienten representados.



Lo que es un hecho, aseveró, es que apoyan la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.