Se queja AMLO porque aún no hay estudio de impacto ambiental paraSanta Lucía

Tamuín, San Luis Potosí.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que la Secretaria del Medio Ambiente ha tardado mucho en entregar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, empero confió en que los estudios estén listos los próximos días.

Durante su participación como testigo de honor en la firma del acuerdo entre la SCT, Turismo y el Gobierno de San Luis Potosí para modernizar el aeropuerto nacional de Tamuín que impulsará el desarrollo de la huasteca potosina, el mandatario señaló que aunque depende del mismo gobierno los estudios ambientales son muy tardados.

“Lleva mucho tempo hacer los trámites no solo al ciudadano, al empresario, sino al mismo gobierno; ahora por ejemplo no nos entregan el estudio de impacto ambiental de aeropuerto de Santa Lucía, es un proyecto estratégico y todavía la secretaria del Medio Ambiente, no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine”.

Junto a la pista de aterrizaje, López Obrador señaló que “el Gobierno era y sigue siendo todavía como un elefante reumático, mañoso, cuesta mucho hacerlo que camine, es un cuerpo de avance lento”.

Para las obras de modernización de la terminal aérea el mandatario dijo que el Gobierno federal aportará más de mil millones de pesos.