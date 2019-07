“Se sacó la rifa del tigre”, opina Irma Eugenia Gutiérrez sobre nombramiento

El nombramiento del hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda y Crédito Público fue calificado por Irma Eugenia Gutiérrez Mejía como haberse sacado “la rifa del tigre”, al tiempo que lo consideró como una enorme responsabilidad de la que espera todo resulte favorable.

La presidenta de la Fundación Arturo Herrera Cabañas y madre del funcionario federal se pronunció así, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo la designación para sustituir de Carlos Urzúa Macías, quien publicó su renuncia en Twitter por discrepar con la actual administración.

Urzúa Macías difundió su renuncia la mañana de ayer. En la carta reprochó la imposición de funcionarios que no cuentan con los conocimientos pertinentes en materia de Hacienda Pública y señaló, además, que la actual administración federal ha tomado decisiones sin el suficiente sustento.

“Aunado a ello me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, afirmó en su dimisión el ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.