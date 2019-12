Se sirven con la cuchara grande en Atotonilco de Tula, aprueban 11.2 mdp para compensaciones económicas

Con votación dividida, el Cabildo de Atotonilco de Tula aprobó destinar 11 millones 243 mil 242 pesos al pago de compensaciones económicas para trabajadores del ayuntamiento, así como integrantes de la asamblea municipal.

El alcalde, Raúl López Ramírez recibirá mensualmente 31 mil 710 pesos por ese concepto, lo que le significará unos 253 mil pesos durante el periodo que le queda al frente de la administración municipal, además de su salario ordinario.

Durante la sesión extraordinaria, donde fue aprobado el Presupuesto de Egresos 2020, la síndica, Silvia Laura Sánchez Tovar presentó el dictamen correspondiente y sin someterlo a discusión fue sometido directamente a votación.



El ordenamiento fue avalado con nueve votos a favor por cinco en contra de las y los regidores Héctor Rodríguez López, Gustavo Salazar Rodríguez, Juana Rodríguez López, Alfredo Rodríguez Mendoza y Javier Rodríguez Moreno.

Rodríguez López señaló que la compensación del alcalde asciende a 31 mil 710 pesos al mes, lo que significa unos 253 mil pesos únicamente por ese concepto, más su salario ordinario, cuyo monto no aparece en la página de Transparencia.

De hecho, esa página no está habilitada, de acuerdo con un ejercicio de consulta realizado por AM Hidalgo, por lo que se desconoce el monto exacto del salario del alcalde, pero aunado a la compensación revelada, rondaría cien mil pesos al mes.

Otros ejemplos son la tesorera, Natalia Tovar Crisóstomo a quien se le asignó una compensación de 10 mil 241 pesos; el director de Obras Públicas, José Antonio Rodríguez Cruz que recibirá 6 mil 491 pesos más cada mes; y los regidores que tendrán 8 mil 826 pesos, además de dieta mensual de 26 mil 054 pesos.

Los regidores inconformes manifestaron que no se cumplió con la legalidad de la convocatoria para sesionar, pues no se llamó 24 horas antes como marca la ley, no se leyó ni discutió el dictamen y tampoco se alcanzó la mayoría calificada.

También se recriminó el pago de asesores jurídicos externos, puesto que se había convenido eliminar ese tipo de servicios luego que un grupo de regidores recriminó que pese a ese gasto, el ayuntamiento aún perdía juicios y propiedades.